نيوزيلندا تتبنى نظاما جديدا للتعايش مع كورونا اعتبارا من الشهر المقبل

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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن بلادها ستتبنى نظاما جديدا للتعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل، تنهي من خلاله الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا وتسمح للشركات بالعمل في أكبر مدنها.

وأضافت أرديرن في تصريح، "متحور دلتا هنا.. أعلم أنه سيكون هناك بعض الأشخاص الذين قد يكون لديهم بعض القلق بشأن هذه التغييرات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنواصل العمل بالطريقة الحذرة التي خدمتنا جيدا.. نحن نقترب بسرعة من المرحلة التالية المتعلقة باستجابتنا لكوفيد التي ستوفر المزيد من الحريات".

وتابعت: "إن الشيء الأول الذي يمكن لكل مواطن نيوزيلندي فعله للتحضير للنظام الجديد هو التطعيم"، بحسب موقع (نيوز هاب) الإخباري النيوزيلندي.

وبموجب القواعد الجديدة، ستكون معظم الحريات متاحة لأولئك الذين يتم تطعيمهم- بما في ذلك زيارة المطاعم ومصففي الشعر والصالات الرياضية- مهما بلغ مستوى التحذير من الوباء.

ومن المتوقع أن يضع النظام حدا لعمليات الإغلاق، وستظل المدارس مفتوحة، ومع ذلك، بالنسبة لغير المحصنين، ستؤدي التغييرات إلى فجوة متزايدة، إذ سيواجه أولئك الذين لا يمتلكون تصاريح خاصة باللقاح قيودا بالنسبة للتواجد في تجمعات كبيرة فضلا عن إجراءات أخرى.