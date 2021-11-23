نقابة المهندسين بالإسكندرية تزور معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة السبت

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشــام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى، زيارة إلى معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرحيم عميد المعهد، والدكتور معتز سليمان - أستاذ علوم المواد والمشرف على "معمل الخلايا الشمسية" بالمعهد، حيث يتم بالتعاون المشترك بين النقابة والمعهد تنظيم ندوة "الأنشطة البحثية لمعمل الخلايا الشمسية"، ويعقبها زيارة وفد النقابة إلى المعمل، وذلك الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وصرح الدكتور حسن لطفى أن الندوة تأتى فى إطار إلقاء الضوء على محاور التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وكذلك مناقشة قضايا الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية التى تعد من مصادر الطاقة المتجددة الواعدة فى مصر حيث يتراوح المتوسط السنوى لعدد ساعات سطوع الشمس فى اليوم ما بين 9 ساعات إلى ما يقرب من 11 ساعة فى جنوب مصر الصحراوي، وتزيد ساعات سطوع الشمس على 3600 ساعة سنوياً فى معظم أنحاء مصر.

وأضاف أن الندوة والزيارة تأتيان فى إطار التعاون المشترك بين النقابة والجامعات والأكاديميات والهيئات العلمية لتمكين المهندسين من الإطلاع على المستجدات العلمية والتكنولوجية، وتُعد إمتداداً لسلسة الندوات والفعاليات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة التى تنظمها لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية.