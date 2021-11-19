نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ورشة عمل المعمارى الصغير

الإسكندرية: جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، ورشة عمل المعمارى الصغير حيث افتتح الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية ورشة عمل المعمارى الصغير.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عدد الأطفال المشاركين فى ورشة العمل 71 طفلا ولقى إعجابا وإقبالا كبيرا من المهندسين وابنائهم لتنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأهمية الهندسة.

وأضاف أن المهرجان يهدف إلى زيادة وعى الأطفال لأهمية الهندسة فى حياتنا بصورة عامة والهندسة المعمارية بشكل خاص واكتشاف مهاراتهم الكامنة وتوجيهها فنيًا ومعماريًا، والحث على أهمية الحفاظ على التراث السكندرى وتعريف بالمفردات المعمارية الاساسية للمبانى التراثية، والتعرف على التكنولوجيا الحديثة وعلاقتها بالهندسة المعمارية والانشائية.

وأشار، إلى أنه هناك تطبيق عملى لمراحل التصميم والتنفيذ الميدانى بصوره مبسطه للأطفال وذلك باستخدام الرسم ثلاثى الأبعاد والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

واوضح أن المهرجان يشمل عدد من الأنشطة التى يقدمها فريق اركيدو بالتعاون مع اللجنة الثقافية والاجتماعية، برنامج الرسم المعمارى ثنائى وثلاثى الأبعاد، برنامج صناعة المبانى بالأخشاب وعمل تكوين معمارى ملون، برنامج البرمجة واستخدام السينسور للإضاءة الالكترونية فى موديل لمبنى، برنامج القصص المجسمة بصوره ثلاثية الأبعاد، برنامج المشغولات الورقية وأعمال الطمي.