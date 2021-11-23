نائب رئيس برلمان لبنان: اجتماعات "بعبدا" تبحث حلا لأزمة الخليج

إيمان حنا

أكد نائب رئيس مجلس النواب فى لبنان ايلي الفرزلي، أن الاجتماع بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى أمس في قصر بعبدا، بحث في الأمور العالقة من أزمة الخليج إلى الأزمة الحكومية والقضائية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى .



وأشار إلى أنه "قد يشكل بداية للحل، لكن لا يمكننا الجزم لان محاولات عدة سبقت هذا الاجتماع ولم تصل الى نهايتها المرجوة".

وشدد على أن "الحل الوحيد هو بالاحتكام الى الدستور والقوانين كما أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي حين اجتمع مع الرئيس عون وخرج يبشر بالحلحلة".

ونفى أن "يكون هناك خلاف على تفسير الدستور بين الرئيسين عون وبري"، قائلا: "إن الدستور واضح في نصوصه لكن المسايرة الشعبوية هي التي تخلق الخلاف في المواقف".