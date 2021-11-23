رئيس لبنان يبحث مع سفير مصر آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين

جاء ذلك في تصريحات للسفير، على هامش توقيع اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري بين مجلس الإنماء والإعمار اللبناني وشركة المقاولون العرب بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق والمديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي ونقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب ومدير ميناء طرابلس أحمد تامر ورئيس دار الهندسة مروان قبرصلي.

وأضاف علوي أن مصر كانت في مقدمة من لبى النداء بعد انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي، مؤكدا أن مصر دائما مع لبنان كتفا بكتف من بيروت إلى طرابلس إلى عكار وصور وفي البقاع وفي كل انحاء لبنان .

وأكد أن شركة المقاولون العرب هى من أكبر الشركات الرائدة على مستوى العالم وستتولى مشروع تطوير ميناء بيروت.