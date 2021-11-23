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ميدان مرحباً بكورنيش الأقصر يتجمل بلوجو حفل افتتاح طريق الكباش.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:55 م
ميدان مرحباً بكورنيش الأقصر يتجمل بلوجو حفل افتتاح طريق الكباش.. صور ميدان مرحباً بكورنيش الأقصر يتجمل بلوجو حفل افتتاح طريق الكباش
الأقصر – أحمد مرعى

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أنهى رجال مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تجميل كافة الميادين وكورنيش النيل استعداداً للحفل العالمى لافتتاح طريق الكباش، حيث جرى وضع لوجو الاحتفالية المنتظرة فى قلب ميدان مرحباً المواجه لمعبد الأقصر، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتجميل كافة أرجاء المدينة قبل وصول ضيوف العالم للحفل العالمى.

وفى السياق نفسه، قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية فى مدينة الأقصر فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية فى مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، وضمن استعدادات احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش، وبدأت الجولة بتفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به، حيث وجه بالاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير وتكثيف المساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالى والحضارى لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

فيما قالت قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح طريق الكباش تشهد التنسيق فى كل شيء، والبروفات النهائية للحفل، كما أن محافظة الأقصر كلها تستعد للحدث، وبالتالي التطوير فى كل مكان، وليس فقط فى طريق الكباش.

وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة تليفزيونية أمس، أنه جرى الانتهاء تماما من المرسى النيلى الموجود بمحافظة الأقصر، حيث تم تطويره بشكل رائع، كذلك الانتهاء من جميع أعمال الزراعات والنخيل، كما تزينت الجداريات بالكثير من الأعمال الفنية، وإضاءة جميع البازارات.

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، إلى أن ساحة معبد الأقصر نفسه تجرى إضاءتها الآن، كما أن البر الغربى كله أصبح مضاءً حاليا، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاعمال لا تنتهى لكن الأقصر كلها تتزين الآن، وأصبحت كما يقال عروس فى ثوبها.

تجميل الميادين حول طريق الكباش
تجميل الميادين حول طريق الكباش
 
لوجو حفل طريق الكباش بالميادين الكبرى
لوجو حفل طريق الكباش بالميادين الكبرى
 
ميدان مرحباً يتجمل بلوجو حفل طريق الكباش
ميدان مرحباً يتجمل بلوجو حفل طريق الكباش
 

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