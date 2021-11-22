اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة: إعلان مدينة الأقصر متحفا مفتوحا خلال حفل افتتاح طريق الكباش

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:52 ص
السياحة: إعلان مدينة الأقصر متحفا مفتوحا خلال حفل افتتاح طريق الكباش الاقصر ..
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الاستعدادات لحفل طريق الكباش تسير على قدم وساق، بمحافظة الأقصر، موضحة أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره، وتابعت:"الوزير بيشرف على كل التفاصيل على مدار الساعة".
 
وأضافت "سها بهجت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر قناة "cbc"،أن الغرض الأساسى من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفا مفتوحا، وتابع:"هناك كم آثار ومقومات سياحية بالأقصر لا يضاهيه أي مكان أخر في العالم".
 
وأكدت "سها بهجت"، أن هناك عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، وتابعت:"سيكون هناك إعلام أجنبى بشكل ضخم.. وكل وكلات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث".
 

الاقصر

طريق الكباش

اخبار مصر

السياحة

احتفالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمره 5 آلاف عام وسارت به مواكب الملوك.. طريق الكباش شاهد على عظمة تاريخ مصر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:00 م

مدير معابد الكرنك: افتتاح طريق الكباش يحول الأقصر إلى متحف مفتوح

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:59 ص

المايسترو نادر عباسي يكشف كواليس الاستعداد لاحتفالية طريق الكباش: تختلف تمامًا عن موكب المومياوات ولا تقارنوا بين الحدثين.. سنبرز جمال الأقصر وسنعيد الاحتفال بعيد مصري قديم هو "عيد الأوبت"

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:49 م

نادر عباسى: لا تقارنوا موكب المومياوات باحتفالية طريق الكباش

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة