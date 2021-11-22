السياحة: إعلان مدينة الأقصر متحفا مفتوحا خلال حفل افتتاح طريق الكباش

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الاستعدادات لحفل طريق الكباش تسير على قدم وساق، بمحافظة الأقصر ، موضحة أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره، وتابعت:"الوزير بيشرف على كل التفاصيل على مدار الساعة".

وأضافت "سها بهجت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر قناة "cbc"،أن الغرض الأساسى من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفا مفتوحا، وتابع:"هناك كم آثار ومقومات سياحية بالأقصر لا يضاهيه أي مكان أخر في العالم".

وأكدت "سها بهجت"، أن هناك عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، وتابعت:"سيكون هناك إعلام أجنبى بشكل ضخم.. وكل وكلات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث".