منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تدعو إلى التصدى لانتهاكات الصحفيين

كتبت: هناء أبو العز

حذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الدول الأعضاء من الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون بسبب عملهم ، داعية إلى التصدى للخطر الحقيقى المتمثل فى استهداف الصحفيين والإعلاميين بالدعاوى القضائية الكيدية.

وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو - في تصريحات لها اليوم الثلاثاء - بمناسبة إطلاق تقرير خاص عن المضايقات القانونية وإساءة استخدام النظام القضائي ضد وسائل الإعلام – أن الكثير من الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام يمنعون من أداء عملهم كوسيلة للانتقام من موضوعاتهم وتقاريرهم الصحفية غير المرغوب فيها.

وأشارت الى أن ذلك الخطر يأتي في أشكال عديدة تتراوح بين العقوبات الإدارية أو الملاحقة الجنائية أو التهديد برفع دعاوى مدنية من قبل الأفراد والمنظمات القوية .

وقالت ريبيرو أنه يمكن أن تشكل المضايقات تهديدًا خطيرًا لسلامة وسائل الإعلام وللأساس الاقتصادي للعاملين في وسائل الإعلام وبالتالي يكون لها تأثير مخيف قوي على التعددية الإعلامية مما يقوض حرية الصحافة في منطقة منظمة الأمن والتعاون الاوروبي .