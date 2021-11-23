مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وآسيان فى أوائل الشهر المقبل

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صرح الممثل الدائم لروسيا لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ألكسندر إيفانوف بأن روسيا و(آسيان) ستجريان أول مناورات بحرية مشتركة على الإطلاق قبالة إندونيسيا فى أوائل ديسمبر المقبل.



وقال إيفانوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء- إن "المناورات البحرية بين روسيا والاسيان ستجرى في منطقة سومطرة الشمالية في المياه الإقليمية لإندونيسيا في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر."



وأشار إلى أن "السفينة الحربية الضخمة المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيلييف" ستمثل روسيا في التدريبات".



كما أوضح أن المناورات تهدف إلى ممارسة "التشغيل التفاعلي للبحرية الروسية والقوات البحرية للدول الأعضاء في الآسيان لضمان الأنشطة التجارية البحرية الآمنة والشحن."



وأضاف المبعوث أن "التدريبات ستجرى على مرحلتين: افتراضية وبحرية". ومن المتوقع أن يبدأ وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو المناورات البحرية.