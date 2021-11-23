مكتبة الإسكندرية تنظم الندوة الدولية الثانية لعمارة المساجد 24 يناير

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية وجائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد بالمملكة العربية السعودية الندوة الدولية الثانية لعمارة المساجد بعنوان «عمارة المساجد، وأثرها فى التطور الاقتصادى والاجتماعي» ويصاحب الندوة إقامة معرض بالمكتبة للمشاريع المُقِّدمة لجائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء، 24 و25 يناير 2022، من الساعة 10.00 صباحًا إلى 6.00 مساءً.

ويدعو المنظمون الراغبين فى المشاركة فى الندوة إلى تقديم مُلخَّص لموضوع بحثى جديد لم يسبق تقديمه أو نشره من قبلُ، وفقًا للمحاور الآتية: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمارة المساجد قديمًا وحديثًا، أسس تصميم المساجد الحديثة ودور الذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي، إحياء التراث المعمارى والعمرانى ودوره الريادى فى التنمية الاقتصادية، إحياء الدور التنويرى للمساجد فى المجتمعات المعاصرة، عمارة المساجد وأثرها الحضارى على المجتمعات المعاصرة، أنماط تخطيط المساجد الحديثة فى الغرب الأوروبي.

يُرجَى العلم أن الموعد النهائى لإرسال الملخصات البحثية هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ألا يزيد الملخص البحثى على 500 كلمة. ويمكن كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرفاق السيرة الذاتية؛ بحيث لا تزيد على 250 كلمة، وسيَنشر المنظمون عقب انتهاء الندوة الأوراق البحثية التى شاركت ضمن كُتَيِّب يحتوى على الأبحاث بعد تحكيمها علميًّا.