اليوم السابع
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مطران الكنيسة الكاثوليكية فى لبنان يترأس قداس عيد دخول السيدة مريم العذراء للهيكل

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:37 م
مطران الكنيسة الكاثوليكية فى لبنان يترأس قداس عيد دخول السيدة مريم العذراء للهيكل صورة تعبيرية للسيدة مريم العذراء
كتب: محمد الأحمدى

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قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان إن المطران كيرلس سليم بسترس، ترأس قداسا احتفاليا لمناسبتي عيد دخول السيدة مريم العذراء الى الهيكل وعيد القديس يوحنا فم الذهب، في كاتدرائية القديس في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك، عاونه فيه النائب العام الأرشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الأب القاضي اندره فرح، وحضره عدد من المؤمنين. وخدمت القداس جوقة الكنيسة بقيادة المرنم روبير روميه.

وأضاف المركز - فى بيان رسمى للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه بعد الإنجيل المقدس، ألقى عظة شدد فيها على أن "كلمة الله تنعش الإنسان وتحييه، وكما الأرض في حاجة إلى المطر لتعطي الثمار، كذلك نفسنا في حاجة الى كلمة الله لكي تعطي ثمارا،  فنفسنا تتغذى بكلمة الله".

وقال:"كلمة الله تدخل الى عمق أنفسنا، فتجعلنا نعرف ذواتنا، إذ ما زالت تفصلنا مسافات طويلة عن كلمة الله وإرادته، وكلمة الله هي التي تجعلنا نميز نعرف نوايانا وخوايانا، وهي تنقينا، فلا يمكننا ان نأتي الى القداس، حتى نغير فكر الله، الله لا يغير، فهو قدوس ومحبة. نحن من يتغير، وكلما اقتربنا من المسيح نأخذ الحياة والدفء".

وأضاف:"عندما نسمع المسيحيين وأصحاب الأحزاب، يخاطبون بعضهم بالشتائم والتخوين، مع الأسف هؤلاء أي كلام يتحدثون؟ فهم يبدو انهم لا يقرأون الإنجيل، فما النفع إذا كان مسيحيا؟".  


الكنيسه الكاثوليكيه

السيده مريم العذراء

مطران الكنيسه الكاثوليكيه

المركز الكاثوليكى للاعلام

مطرانيه بيروت

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