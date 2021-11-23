اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
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مصر تحتضن أفريقيا..رسائل الرئيس فى قمة كوميسا بالعاصمة الإدارية "إنفوجراف"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:31 م
مصر تحتضن أفريقيا..رسائل الرئيس فى قمة كوميسا بالعاصمة الإدارية "إنفوجراف" كلمة الرئيس السيسي

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر للرئيس "أندرى راجولينا"، رئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة خلال تولى بلاده رئاسة "الكوميسا" وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية، لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي مؤكدًا على أن مصر ستعمل بكل جهد، خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.
 
وجاءت أبرز رسائل الرئيس فى قمة كوميسا بالعاصمة الإدارية كالتالى:
 
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العالم ما يزال يعانى من تداعيات كورونا
 
الكوميسا لديها الإرادة لمواجهة التحديات
 
نؤمن بأهمية التكامل الاقتصادى بين دول القارة
 
أطلقنا مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى
 
نحرص على زيادة التكامل لدفع العمل بالبنية التحتية
 
نعمل على نقل خبراتنا فى الكهرباء والطاقة لدول الكوميسا
 
نرى أهمية وضع خطة لنفاذ المنتجات الطبية بين دولنا
 
سنشجع كل المبادرات الهادفة إلى تسريع بيئة الأعمال
 
مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات

 


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افريقيا

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