مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث سير، وقع، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة بخارية، كانا يستقلاها بأحد طرق مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة بخارية، بأحد طرق مركز الفشن، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارتين نقلتا المتوفي والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما: محمد محمود عطية، 60 سنة، جثة هامدة، ومحمود حنفي محمود، 40 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساقين والذراع الايمن، يقيمان مركز الفشن.

جرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.