مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ملاكي لطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة وادي النطرون.

أسفر الحادث عن وفاة "ه. ع . ح"31عاما مقيم بمحافظة الشرقية، وإصابة 4 اخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.