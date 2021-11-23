اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:18 م
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إصابة سيدتين وشاب إثر تصادم سيارة بسور حائط بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:30 م
إصابة سيدتين وشاب إثر تصادم سيارة بسور حائط بالشرقية ارشيفية - حادث طريق
الشرقية - فتحية الديب

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أصيبت سيدتين وشاب بمحافظة الشرقية، إصابات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور حائط  بطريق " الأحرار- الزراعة"، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي  لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ف الزقازيق، يفيد بلاغا الأحرار التعليمى، بوصول" نادية عبد القادر" 42 عاما ربة منزل مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات، و" هناء السيد العربى" 54 عاما ربة منزل مصابة بكسر بمفصل اليد اليسرى، و"أحمد شعبان" 22 عاما مصابا بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين حدوث إصابتهم، إثر تصادم سيارة ميكروباص فى سور حائط طريق الأحرار الزراعة، ورفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

 


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