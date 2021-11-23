مصرع شاب تناول جرعة مخدرات زائدة داخل أحد المولات في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر عمال أحد المراكز التجارية بمدينة المنصورة على شاب متوفي بأرضية دورة المياه، أثناء قيامهم بتنظيف المكان ، وعلى الفور أبلغوا الشرطة، وتبيّن وجود الشاب ملقى على الأرض وبجواره سرنجة مدممة.

تلقي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، يفيد بعثور عمال أحد المولات على جثة شاب متوفى بدورة المياه العمومية لمول تجاري في شارع عبدالسلام عارف، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب 33 سنة، حاصل على ثانوية عامة، وملقى بأرضية دورة المياه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبحوزته متعلقاته الشخصية وبجواره سرنجة طبية مدممة.

وبسؤال العمال قرروا أنه حال مرورهم اكتشفوا وفاة المذكور بأرضية دورة المياه، وجاري استدعاء أحد أهلية المتوفى وكلفت وحدة مباحث القسم بالتحري حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/11878 إداري قسم أول المنصورة، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيقات.