مساع أمريكية هندية فى تعزيز التعاون فى مجال الاقتصاد الرقمى

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أعربت الولايات المتحدة والهند اليوم عن أملهما في العمل من أجل نمو التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكة بين البلدين.



وقالت الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" في معرض كلمة ألقتها في المنتدى الهندى الأمريكى للسياسة التجارية عام 2021 فى نيودلهى " أن هناك إمكانية ضخمة لنمو الاقتصادين الأمريكى والهندى فى مجالات مثل الاقتصاد الرقمى والخدمات والتجارة المتعلقة بالصحة والزراعة".



وأضافت قائلة " إننى والرئيس بايدن نعطى أولوية للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، ولهذا السبب قمت بزيارة الهند، وإننى أعرف أن المشاركين فى هذا المنتدى يهتمون بالاستثمار فى هذه العلاقات التجارية ويعملون بجدية من أجل بناء مشروعات تجارية وتعزيز العلاقات بين البلدين على أساس يومى، ونحن نعتزم إحراز تقدم فى المسائل المتعلقة بنقل السلع والخدمات بين البلدين ، بالاضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بالقيود المفروضة على دخول الأسواق والرسوم الجمركية الباهظة واجراءات التجارة الرقمية".



من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الهندي "بايوش جويال " إن هذا المنتدى يمثل بداية لفصل جديد فى العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة ، وإننى أعتقد أن الجمع بين ميزة التنافسية الهندية والقوى العاملة المهرة والطلب المحلى فى سوق ضخمة وبين الابتكارات والاستثمارات الأمريكية يمكن أن يؤدى إلى شراكة ناجحة بيننا".



وأضاف الوزير الهندي قائلا " إن الهند والولايات المتحدة يمكن أن تستغلا هذا المنتدى للمشاركة وحل القضايا العالقة وإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الشراكة الأمريكية والهندية أصبحت أقوى من ذي قبل".



وأشار وزير التجارة الهندى إلى أنه يأمل فى أن تؤدى الاجتماعات بين الجانبين إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين على التطلع لزيادة الشراكة بين البلدين