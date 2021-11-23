محكمة النقض تؤيد حكم إعدام قاتل طفلة أوسيم

كتب إبراهيم قاسم

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام شنقاً للمتهم "أ. ش"، وذلك في واقعة اتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل مسجد بأوسيم، بعد فشله في الاعتداء عليها.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض أولا: بقبول طعن المحكوم عليه شكلا، وفى الموضوع برفضه، وثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وبإقرار الحكم الصادرة بإعدام المحكوم عليه "أ. ش".

وكانت قضت محكمة جنوب الجيزة، الدائرة 26، المنعقدة بالعباسية، بإعدام المتهم بقتل طفلة داخل حمام مسجد بإحدى القرى بمنطقة أوسيم.