محافظ قنا يقرر وقف الوجبات المدرسية لحين التأكد من مطابقتها للمواصفات

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من مدي سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، وذلك علي خلفية إصابة 50 تلميذ وتلميذه صباح اليوم الثلاثاء بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي بحالة إعياءتم علي أثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام .

وأوضح محافظ قنا،فى بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة "الطب الوقائي" والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، بالإضافة الي التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.

وأضاف الداودي، أن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وجاري تشخيص إصابتهم، مؤكدا خروج 30 تلميذا وتلميذه من المستشفي بعد استقرار حالتهم الصحية، وجاري الاطمئنان علي باقي الحالات، مشيرا إلي أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة في حالة ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.