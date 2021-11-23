محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بمراكز جنوب المحافظة، للوقوف على الاحتياجات والمتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة البناء، وللتأكد من تطبيق معايير الاشتراطات البنائية الجديدة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية على المراكز التكنولوجية بمركزى أبوقرقاص وملوى، حيث تابع انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، وذلك بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

رافق نائب المحافظ، اللواء محمد عزت رئيس مركز أبوقرقاص، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، محمد زين مدير المركز التكنولوجي، وكيرلس كمال ممثل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

وجه نائب المحافظ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على عدم تعامل اى مواطن مع الإدارات الخلفية بمجالس المدن "الإدارات الهندسية والأملاك والتخطيط عمرانى وغيرها" على أن يكون تعامل المواطن مع المركز التكنولوجى بكل مجلس مدينة بدءا من تقديم الخدمة وانتهاء بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.

وعلى هامش الجولة، تابع "أبوزيد" تلقى العاملين بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تم فحص عدد من الحالات العشوائية، للتأكد من تلقى جرعتى اللقاح المحددين من قبل وزارة الصحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين مقار عملهم من 15 نوفمبر الجاري، بعد أن يتم تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.