محافظ الدقهلية: إزالة 346 حالة تعد منذ بدء تنفيذ أعمال حملات المرحلة الثالثة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعلى جانبى نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية والتى تستمر أعمالها خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الحالى.

وأوضح مختار أنه تم اليوم الثلاثاء، إزالة عدد 15 حالة تعدى منهم 1 حالة تعدي بالبناء وعدد 14 تعديات أخرى بمساحة 654 متر مربع بمراكز شربين تابعة لولاية الرى ليكون بذلك إجمالى ما تم تنفيذ ازالته منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة المشار إليها إزالة عدد 346 حالة تعدى منهم عدد 32 حالة تعدى بالبناء بمساحة 2448 متر مربع وعدد 314 حالات تعديات أخرى بمساحة 30142 متر مربع بنطاق المحافظة.

وأشار مختار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد انتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل، وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.