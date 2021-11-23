محافظ البحيرة : رصف 1000 طريق داخلى بـ 1.6 مليار جنيه خلال 3 سنوات

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري، لتسهيل حركة النقل والإنتقال وجذب الإستثمارات ومشروعات التنمية والقضاء على التكدس والزحام المرورى وتوفير الوقت والجهد على المواطنين .

وأشار إلى أنه تم خلال الثلاث سنوات رصف أكثر من 1000 طريق داخلى بالمدن والمراكز والقرى بأطوال 1100 كيلو متر والتى تتجاوز تكلفتها 1.6 مليار جنيه فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق، كما أنه جارى إنشاء 14 كوبرى بمحافظة البحيرة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من البعض وجارى الإنتهاء من البعض الآخر، بالإضافة إلى إنشاء المحور الرابط بتكلفة 4 مليار جنيه .

وكذا جارى إنشاء محور المحمودية بطول 55 كم بداخل 4 مراكز بالمحافظة والذى سيعد نقلة نوعية وحضارية وشريان جديد لربط محافظات الدلتا وتحقيق التنمية والرواج الإقتصادى .

ولفت إلى قيام مديرية الطرق والكبارى بالبحيرة برصف وتطوير عدد من الطرق بمركز ومدينة حوش عيسى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالى 2021/2022 م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يتم :-

- إحلال وتجديد وإستكمال رصف فرعيات شارع القضيب بطول 1 كم بتكلفة 5 مليون جنيه، إحلال وتجديد شارع 23 يوليو ومنطقة العلماء بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون جنيه.

- إحلال وتجديد شارع عبد الواحد فهمى بطول 0.7 كم وعرض 14 م، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه، إحلال وتجديد وإستكمال رصف شارع الرزيمات بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه، رصف الطريق الدائرى بحوش عيسى بطول 0.8 كم وعرض 20 م بتكلفة 6 مليون جنيه.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم وأنه خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجارى تنفيذه فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تتجاوز 72 مليار جنيه.