تنفيذ مشروعات رصف جديدة بمركز إدكو بالبحيرة بتكلفة 46 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق،مشيرا الى المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

وأوضح محافظ البحيرة،فى بيان له،أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين،لافتا إلى أنه جاري إنهاء تنفيذ 5 شوارع وطريقين بمركز ومدينة إدكو بتكلفة إجمالية 46 مليون و300 ألف جنيه.

واشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تتجاوز 72 مليار جنيه،مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى .