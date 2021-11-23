محافظ أسيوط: تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوى بأبنوب

أسيوط -هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوى التابعة لمركز أبنوب اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 بعد نجاح قافلة قرية عرب الشنابلة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وذلك فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة لافتاً إلى أهمية زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتفادى أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها بالإضافة إلى إجراء عمليات التلقيح الاصطناعى للماشية والاستفادة من السلالات المتوافرة بالمحافظة والتحسين الوراثى مؤكداً على استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والتى تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المواطنين فى قرى ونجوع المحافظة.

وأوضح الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط أنه سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوى التابعة لمركز أبنوب اليوم الثلاثاء بإستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) وبمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موضحاً أن القافلة سوف تضمن عقد ندوات إرشادية وتعليمية وتقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربيين بالإضافة إلى رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوى والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التى قد تصيب الماشية فضلاً عن الكشف على عدد كبير من الماشية وهو ما لاقى إقبالاً واستحسان لدى المزارعين وصغار المربين.