تفاصيل لقاء محافظ أسيوط بعدد من أعضاء مجلس النواب

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤى الجادة لحل المشكلات التى تعانى منها المحافظة، مؤكدا أن نواب البرلمان شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات، جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلسى النواب بمكتبه بديوان عام المحافظة.

التقى محافظ أسيوط كل من النائب حسام حلمى ماضى والنائب ناصر عثمان والنائب محمد عيد عبدالجواد أعضاء مجلس النواب، وذلك فى إطار لقاءاته المستمرة مع نواب البرلمان حرصاً على التواصل المستمر بما يساهم فى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.

تناول اللقاء استعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات كما شمل العديد من الملفات والمطالب الملحة فى معظم القطاعات الحيوية ومنها مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري".

وأشار المحافظ إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.