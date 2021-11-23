ما هى الخضراوات البيضاء وما فوائدها الصحية؟

كتبت مروة هريدى

لا يحب الكثير من الناس تناول الطعام الصحي، ومن الصعب أيضًا تناول كل الطعام الصحى، ولكن هناك بعض الأطعمة التي إذا كنت تستهلكها بشكل متكرر يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحتك، حيث يجب عليك إضافة الخضار من كل لون إلى نظامك الغذائي، ومن بينها الخضراوات البيضاء، ويرصد تقرير موقع "Onlymyhealth"، 5 أنواع من الخضرلوات البيضاء التي يجب أن تتناولها من أجل التمتع بصحة جيدة.

الثوم

الثوم له فوائد عديدة، فهو غنى بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تُعزز المناعة وتحمى من العديد من الأمراض، حيث يحتوي الثوم على مادة الأليسين المضادة للأكسدة والتي ثبتت فعاليتها في السيطرة على مرض السكري والسرطان.

يقال إن تناول فص ثوم واحد يوميًا على معدة فارغة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

المشروم

هناك العديد من أنواع المشروم المتوفرة في جميع أنحاء العالم، ولعل أكثرها شيوعًا هو الأبيض اللون ومتوفر على مدار العام، حيث إنه خالي من الدهون والجلوتين، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في المشروم بما في ذلك فيتامين د، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، والنياسين، وما إلى ذلك.

القرنبيط

القرنبيط من الخضراوات التي يحبها معظم الناس، فهو خضار أبيض اللون وصحى جدًا، حيث يعتبر القرنبيط من فصيلة الخضروات الصليبية التى تحتوي على الكبريت الذي يعطيها اللون الأبيض الجميل، يساعد تناول هذه الخضراوات على تعزيز صحة القلب والكبد وتقوية العظام ويعتقد أيضًا أنها تمنع تكوين الخلايا السرطانية إذا تم تناولها بانتظام.

البطاطس

يعتبر بعض الناس أن البطاطس غير صحية وسبب محتمل لزيادة الوزن بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، هذا الأمر صحيح ولكن إذا تم تناولها باعتدال لن يسبب أي ضرر لصحتك، فالبطاطس غنية بالبوتاسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم وفيتامين ب6.

ولكن ليس المقصود البطاطس المقلية، يفضل تناول البطاطس المخبوزة أو المقلية بالهواء جيدة ولكن باعتدال أيضًا لتفادى أى زيادة فى الوزن.

البصل

يعتبر البصل أيضًا من الخضراوات والأعشاب الغنية بالعديد من مضادات الأكسدة والمعادن، البصل عنصر أساسي في أى مطبخ فهو يتمتع بنكهة ورائحة مميزة، حيث يحتوي البصل على عنصر خاص يسمى كيرسيتين، والذي له خصائص مضادة للالتهابات التى تسبب العديد من الأمراض الخطيرة في أجسامنا، لذا فإن تناول البصل يُعزز المناعة لدينا ومن ثم يحميك من هذه الأمراض الخطيرة.

البصل مفيد جدًا لمرضى التهاب المفاصل، بصرف النظر عن ذلك، فإن استهلاك البصل يقي من الأمراض مثل السرطان والنوبات القلبية والسكري وارتفاع ضغط الدم.



الاطعمة البيضاء



القرنبيط