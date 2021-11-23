لو بتخططى للحمل فى سن الأربعين.. تعرفى على إيجابياته وسلبياته

كتبت إيناس البنا

في هذه الأيام، يخطط العديد من الأزواج لإنجاب طفل في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات، لتأخير الحمل الكثير من المزايا مثل حصولك على الوقت لبناء الاستقرار المالي، ما سيساعد في توفير بيئة أكثر استقرارًا لأطفالك وربما تكون قد حققت بالفعل العديد من أهدافك وأحلامك، لكن العيوب دائما تأتى مع الايجابيات

هناك إمكانية لإنجاب طفل في سن الأربعين، ولكن يمكنك مواجهة العديد من المضاعفات التي ستأتي في طريقك مع تقدمك في العمر.

إيجابيات التخطيط للطفل في سن الأربعين

وفقًا لدراسة حسب موقع "healthsite"، هناك عدد قليل من الفوائد المحتملة لإنجاب طفل في سن الأربعين، مثل أن الطفل يمكن أن يكون له نتائج تعليمية أفضل، وتقليل التدهور المعرفي، وقد يوفر أيضًا عمرًا أطول.

وتميل النساء الأكبر سنًا إلى تناول المزيد من الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.

سلبيات التخطيط لطفل في سن الأربعين

النساء الأكبر سنًا عرضة لمزيد من المضاعفات بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل الولادة، هذه المشكلات شائعة ، لكن هذا لا يعني أنك ستواجهها أيضًا، لكن يجب أن تكوني على دراية بالنتائج المحتملة للحمل في سن الأربعين.

وينخفض ​​معدل الخصوبة عند النساء، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والثلاثين. لذلك، في هذه المرحلة، تواجه المرأة مشاكل في الخصوبة يمكن أن تحدث بسبب عوامل الخطر التالية:

إنتاج بويضات غير صحية

التعرض للإجهاض

زيادة مخاطر المشاكل الصحية التي يمكن أن تسبب العقم

مشاكل في عملية الإخصاب

السلبيات الأخرى للحمل المتأخر هي:

سكري الحمل

تشوهات الكروموسومات بين الأطفال

فرص ولادة جنين ميت

نصائح لضمان حمل صحي في سن الأربعين

لضمان حمل صحي في أي عمر، يجب اتباع أسلوب حياة صحي، وإدارة وزنك، والإقلاع عن التدخين وشرب الكحول، وتناول نظام غذائي متوازن، وتجنب الكافيين قبل وأثناء الحمل، وتجنب الأطعمة المصنعة، وممارسة الرياضة بانتظام.