لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس تستدعى 5 من حلفاء ترامب بينهم روجر ستون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس قد أصدرت جولة جديدة من أوامر الاستدعاء مساء أمس، الاثنين، لخمسة من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب والمشاركين بشكل مباشر فى التخطيط لمسيرات "أوقفوا السرقة"، ومن بينهم صديق ترامب منذ فترة طويلة روجر ستون، وأليكس جونز المروج لنظريات المؤامرة.

ورأت الشبكة أن الموجة الآخيرة من آوامر الاستدعاء تشير إلى أن اللجنة تواصل التركيز جزئيا على منظمى وممولى المسيرات التى حدثت يومى الخامس والسادس من يناير وأيضا المسيرات السابقة فى الأشهر التى سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى.

ومن بين من تم استدعائهم أيضا داستن ستوكتون وجنيفر لورانس، وهما طرفان رئيسيان فى حركة وقف السرقة بعد الانتخابات، والذين أشارت اللجنة إلى أنهم مرتبطين ببعضهم البعض.

وكان ستوكتون واحدا من مديرى صفحة"أوقفوا السرقة" على فيس بوك، والتى جمعت مئات الآلاف من المتابعين قبل أن يتم إغلاقها من قبل شركة السوشيال ميديا فى الخامس من نوفمبر، بعد يوم من تدشينها.

ووفقا لخطاب الاستدعاء الصادر من اللجنة، فإن ستوكتون ساعد فى تنظيم سلسلة من المسيرات بعد تلانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، منها فعالية فى واشنطن فى السادس من يناير، والتى كانت تهدف إلى دعم الرئيس ترامب ومزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.

كان الشخص الأخير فى قائمة من تم استدعائهم هو تايلور بودويتش، الذى يعمل حاليا متحدثا سياسيا أساسيا باسم ترامب، وهو مدير الاتصالات للجنة أنقذوا أمريكا السياسية.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطى بينى تومسون إن اللجنة المختارة تسعى لمعلومات عن المسيرات والمسيرة اللاحقة إلى الكابيتول التى تحولت لاحقا إلى مهاجمة غوغاء عنيفين لمبنى الكابيتول وتهديد الديمقراطية.