لايف.. شاهد لحظة عصر أنقى زيت زيتون فى مصر من أرض سيناء المباركة

شمال سيناء ـ محمد حسين

نقل "تلفزيون اليوم السابع" من على أرض سيناء رحلة خروج "الزيتون السيناوى"، الأنقى فى مصر والأجود بأنواعه المختلفة .

ونقل مشاهد حصرية لرحلة حبوب الزيتون من الشجر إلى الحجر، حيث يعجن ويعصر ويعبأ انتاجه ليطرح للمستهلك من داخل معصرة من بين 5 معاصر فى مدينة العريش.

وقدم الدكتور تهامى حمودة أحد القائمين على عصر الزيتون شرحا لأنواع الزيت المستخرج من حبوب تطرحها أشجار الزيتون التى تروى على مياه الأمطار ويسمى "زيت بعلى"، ويأتى بعدها الزيتون المنتج من مزارع تروى على مياه من الآبار والأمطار يتم قطفه ثم نقله مباشرة ليتم عصره، والزيتون ينقل فى عبوات بلاستيكية مفتوحة، ومن ثم يصل للمعصرة وبرفقته المزارع الذى نقل من مزرعته، والذى يقوم بوزنه ثم تسليمه لفرق العصر التى تتولى نقله وإدخاله مراحل العصير.

وقال إن الزيت المستخرج من أشجار الزيتون فى سيناء يحمل 3 أنواع وهى تحدد جودته ونقائه بنسب حموضة 1% ويسمى اكسترا فيرجن ، ونوع بنسب حموضة 2% ويسمى فيرجن، والزيت الخام العادى .



يؤكد ان زيت زيتون سيناء الأجود



خروج الزيت



زيت صافى



مزارع بوسط سيناء



من انتاج الزيتون