كيف يساعد مشروب الكاكاو بالشتاء فى حمايتك من أمراض القلب؟

كتبت مروة هريدى

قال علماء من قسم أمراض القلب وأمراض الرئة وطب الأوعية الدموية في جامعة دوسلدورف بألمانيا إن تناول مشروب الكاكاو الغنى بالفلافانول (CF)، وهو أحد المشروبات المشهورة خاصة فى فصل الشتاء، يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

فلافانول الكاكاو عبارة عن مركبات نشطة بيولوجيًا توجد بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو.

وفى الدراسة التى أجريت على 100 شخص من البالغين الأصحاء في منتصف العمر (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت إحداهما مشروبًا يحتوي على فلافانول الكاكاو والأخرى مشروبًا خاليًا من الكاكاو وخالي من الفلافانول، واستمرت الدراسة لمدة شهر.

أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا مشروب الكاكاو فلافانول كانت لديهم تصلب بسيط فى الشرايين ومستويات أقل فى الكوليسترول "الدهون" مقارنة بالمجموعة التى لم تتناول الكاكاو.

علاوة على ذلك ، فإن المجموعة التي تناولت مشروب الكاكاو الفلافانول كان لديها انخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، كما أن استهلاك مشروب الكاكاو يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية التى تسبب الوفاة.

يمكن العثور على فلافانول الكاكاو في الشيكولاتة الساخنة، مما يشير إلى أن مثل هذا المشروب يمكن أن يساعد في تخفيف النوبة القلبية إلى جانب نمط حياة صحي.

من جانبها، أوضحت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن هذا البحث كان دراسة صغيرة نسبيًا، ولا يمكن التأكيد بأن تطبيقها على أعداد أكبر من الناس ستؤدي إلى نفس النتائج أم لا.

وأوضحت أن مشروب الشيكولاتة الساخنة قد لا يحتوى على نفس مستوى الفلافانول الموجود في الدراسة، علاوة على ذلك، من المحتمل أن تحتوي الشيكولاتة الساخنة على كميات كبيرة من الدهون والسكر، وهو أمر غير مثالي لصحتك.

ومع ذلك، فإن الفاكهة والخضراوات، مثل الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والتوت والبنجر هي أيضًا مصدر لهذه المركبات "الفلافانول".