كشف ملابسات سرقة سيارة من مالكها ومساومته لدفع أموال وإعادتها بالشروق

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة سيارة بقصد مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالى بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد له اتصال هاتفى سـاومه خلالـه المتصـل علـى دفـع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم بالمساومة وتبين أنه (عاطل- مقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزتـه السيارة المستولى عليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقـر باقتصار دوره على المساومة فقط وتحصـل عـلـى السـيارة مـن (أحـد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بتحصله على السيارة من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بالجيزة - له معلومات جنائية) بقصد مساومة مالكها واقتسام مبلغ المساومة فيما بينهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.