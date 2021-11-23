اليوم السابع
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كشف حقيقة ما تداوله "فيس بوك" لسيارات تسير عكس الاتجاه بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:26 ص
كشف حقيقة ما تداوله "فيس بوك" لسيارات تسير عكس الاتجاه بالشرقية فيس بوك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، يتضمن تعليق مدعوم ببعض الصور لعدد من السيارات تسير عكس الاتجاه بأحد الطرق أمام قرية المنير بمركز مشتول السوق بالشرقية.

وبالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يتم رفع كفاءته وتوسعته وجارى العمل به حالياً، ويتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة، وغلق مسار إتجاه كامل من الطريق فى أوقات متفرقة أثناء تنفيذ الأعمال.

ويشار إلى تكثيف الخدمات المرورية بتلك المنطقة ، والتى أسفرت جهودها عن ضبط عدد (499) مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وزارة الداخلية

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