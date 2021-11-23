كريسماس بلا أشجار فى بريطانيا بسبب "سلاسل التوريد".. "اندبندنت" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تواجه بريطانيا خطر نقص فى شجرة عيد الميلاد نتيجة اختناق سلسلة التوريد العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الامر الذى أثار مخاوف من الشراء بدافع الذعر قبل موسم الأعياد.

قالت صحيفة الاندبندنت، إن التحذيرات من ارتفاع أسعار الأشجار نتيجة لنقص العمالة وتأخير الشحن وسوء الأحوال الجوية التى تؤدى إلى تناقص المخزون قد تجعل الذين يأملون فى الحصول على شجرة عيد الميلاد الحقيقية هذا العام محبطين.

وفقًا لتقرير، شهدت بعض مراكز الحدائق ارتفاعًا في مبيعات الأشجار بنسبة 250% فى هذا الوقت من العام مقارنة بعام 2020.

وفقًا لجمعية مزارعى أشجار الكريسماس البريطانية (BCTGA)، قام بعض الأعضاء برفع أسعار الأشجار لحساب زيادة أسعار التجارة - بزيادة 20% هذا العام.

قال متحدث باسم BCTGA إنهم سينصحون المتسوقين بعدم "الذعر" وسط مخاوف من أنهم قد يصابون بخيبة أمل في حالة انخفاض مخزون شجرة عيد الميلاد، وقالوا: لا داعي للذعر! اشترِ كما تفعل عادةً في نهاية هذا الشهر أو بداية ديسمبر للتأكد من أنه في أفضل حالة.. لقد عملنا بجد لطمأنة الجمهور على أمل تجنب أي شراء بدافع الذعر.

وأضافوا: "تختلف أسعار شجرة الكريسماس وفقًا للمكان الذي تعيش فيه في المملكة المتحدة ، وقد أبقى الكثيرون أسعارهم كما هي على مدار عدة سنوات على الرغم من أن بعض الأعضاء رفعوا أسعارهم لتعكس التكاليف الإضافية.. مثل جميع القطاعات ، يمثل هذا الموسم تحديًا ولكن صناعتنا مختلفة قليلاً لأن لدينا فترة مبيعات قصيرة ، لذلك نحن نأخذ شهورًا للتخطيط وكل عام نتكيف مع الوضع"

يأتى ذلك بعد أن بدأ المتسوقون فى تخزين المنتجات المفضلة الأخرى في عيد الميلاد في وقت مبكر بما في ذلك الفطائر وألعاب الأطفال، حيث حذر قادة الصناعة من ارتفاع الأسعار ونقص المخزون.

اشترت ما يقرب من 5 ملايين أسرة فطائر اللحم المفروم فى أكتوبر، فى حين اشترت 1.6 مليون بودينج عيد الميلاد مقارنة بـ400 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضى وفقًا لشركة البيانات كانتار.

حتى أن قادة صناعة المواد الغذائية نصحوا الأسر بشراء بعض العناصر مبكرًا وتجميدها إذا أمكن.

قال توم سوثال، مدير السياسات فى اتحاد سلسلة التبريد، إن نقص العمال في المستودعات كان مصدر قلق خاص فى الوقت الذى كافحت الشركات لمواكبة الطلب المتزايد بعد أن انخفض عدد العمال غير البريطانيين بشكل حاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.