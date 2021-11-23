اليوم السابع
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كرم جبر: الإعلام يلعب دورا هاما فى إعداد طفل يتعاطى مع الجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:26 م
كرم جبر: الإعلام يلعب دورا هاما فى إعداد طفل يتعاطى مع الجمهورية الجديدة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للاعلام
كتب أمين صالح

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أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للاعلام، أن الطفل يجب أن يتم اعداده وتجهيزه ليصون الإنجازات التى تحدث حاليا في الجمهورية الجديدة، وهناك سؤال مهم يطرح نفسه: لو أراد الطفل أن يستمع لأغنية حاليا ماذا سيسمع؟
 
 جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي للاعلام بأحد الفنادق الشهيرة تحت عنوان حقوق الطفل وتأثير الاعلام.
 
أضاف جبر: ما هو المحتوى التي يتفاعل معه الطفل حاليا؟ فالأطفال في هذه السن ليس لديهم الوعي الكامل لاختيار ما يشاهدونه أو يتفاعلون معه، ودور الاعلام كيف أن يقوم بحراك لتحقيق اليقظة اللازمة، حتي نستطيع اعداد الطفل بشكل سليم، خاصة مع الثورة التكنولوجية الهائلة ومن ثم علينا أن نصل الي محتوي اعلامي يساعد الطفل ويحافظ عليه.
 
وأوضح جبر، أن الدولة تلعب دور في انتاج اعمال درامية وأعمال للأطفال، فالطفل هو من سيصنع المستقبل، مشيرا الي أنه خلال أيام سيتم إطلاق ورشة عمل وفقا لبرنامج محدد، وسيتم عمل مسابقات لإنتاج محتوى درامي ملائم لثقافة الطفل وسيتم دعمه.
 
واختتم كلمته: مهمتنا إعداد طفل جديد يتناسب مع الإنجازات التى تحدث فى الجمهورية الجديدة.
 

حقوق الطفل

الاعلي للاعلام

المجلس الاعلي للاعلام

الجمهورية الجديدة

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