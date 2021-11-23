قوات جبهة تيجراى تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

كتب وكالات

أكدت وسائل إعلام مطلعة، أن جبهة تحرير تيجراى تسيطر على مدينة "دبرى سينا" الواقعة على بعد 189 كيلومترا شمال شرقى العاصمة أديس أبابا، بحسب "روسيا اليوم".



وأشارت البوابة الإخبارية الصومالية "Somali Guardian"، إلى أن "السيطرة على المدينة حدث بعد أن واصل المسلحون هجومهم من مدينة (شيفا-روبيت) التى سيطروا عليها سابقا"، فيما لم يصدر تأكيد رسمى لهذه المعلومات، بسبب انقطع الاتصال الهاتفى فى المدينة.



وتقع مدينة "دبرى سينا" و"شيفا-روبيت" على طريق سريع مهم استراتيجيا، والمسافة بينهما 32 كيلو مترا.



ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد إلى تسع، كلها تهدف لوقف آبى أحمد الذى دعا فى عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعى المدنيين إلى حمل السلاح والخروج للقتال.



من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد يوم الاثنين، أنه سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد "جبهة تحرير تيجراي"، التى باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مشارف العاصمة أديس أبابا.