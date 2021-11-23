غادة والى تلتقى الرئيس الكازاخستانى: شراكتنا ضرورية لدعم الأمن

ريهام عبد الله

التقت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بقاسم جومارت توكاييف، رئيس دولة كازاخستان، وأشارت إلى أن الشراكة بين مكتب مكافحة المخدرات والجريمة وكازاخستان، ضرورية لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"تشرفت بلقاء الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكاييف، شراكة مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، مع كازاخستان ضرورية لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك من خلال برنامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لآسيا الوسطى الجديد".



غادة والى

ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المخدرات، أن الدول تحتاج إلى استخدام أدوات دولية ضد الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب لحماية التراث، قائلة: "عندما تقع الممتلكات الثقافية فريسة للمتاجرين، فإننا نتأثر جميعًا".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "عندما تقع الممتلكات الثقافية فريسة للمتاجرين، فإننا نتأثر جميعًا، من أجل حماية التراث، تحتاج البلدان إلى استخدام أدوات دولية ضد الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب، وتعزيز الكشف والمنع، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة يتعاون مع اليونسكو والإنتربول".

وفى سياق آخر، قامت غادة والى، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بزيارة إلى المقر الأولمبي في مدينة لوزان بسويسرا، وذلك لمقابلة رئيس ومسئولي اللجنة الأولمبية وبحث سبل تكثيف العمل المشترك بين المنظمة الأممية واللجنة.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غادة والي ورئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال مكافحة الفساد في الرياضة، وكذلك في توظيف الرياضة من أجل بناء وقاية الشباب والمجتمعات من الجريمة.

وشاركت والي أيضاً في المنتدى الدولي للنزاهة في الرياضة الذي شارك فيه 500 شخص، منهم مسئولون رفيعو المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى وزير الرياضة البريطاني، حيث تم تناول ضرورة توحيد التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالممارسات الفاسدة في الرياضة، فضلاً عن أهمية تبادل المعلومات وبناء القدرات للتحقيق وتكييف القضايا وتقديمها للعدالة.