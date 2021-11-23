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طقس مطروح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو بالمحافظة وفرص الأمطار

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:30 م
طقس مطروح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو بالمحافظة وفرص الأمطار طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم وخلال الساعات المقبلة على محافظة مرسى مطروح ، وذلك بعد فترة عدم الاستقرار بالأحوال التى تعرضت لها المحافظة خلال الأيام السابقة .
 
وأشارت منار غانم عضو المركز الاعلامى بغرفة التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس مطروح يشهد اعتدالا فى درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، كما تتلاشى فرص الأمطار ليسود أجواء خريفية من اليوم وخلال الأيام المقبلة.
 
وأضافت عضو المركز الاعلامى بغرفة التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن المحافظة تشهد أيضا زيادة فى فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار ، وتسجل درجات الحرارة العظمى بمرسى مطروح 21 درجة والصغرى 14 درجة .
 
كما تتأثر محافظة مرسى مطروح، من اليوم بشبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى المحافظة .
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، يكون لطيف على  السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة
 
 
 

 


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