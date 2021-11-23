شركة مياه مطروح: الانتهاء من رفع وإزالة تجمعات المياه من الشوارع

مطروح - حسن مشالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عن الانتهاء من أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة فى شوارع مدينة مرسى مطروح، الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع مجلس المدينة والحماية المدنية بمديرية امن مطروح، نتيجة النوة المناخية التى تعرضت لها المحافظة، وأسفر عنها سقوط كثيف للأمطار المتواصلة، وترتب عليها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالشوارع.

وأكدت الشركة فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الفرعية فى المناطق التالية (منطقة الكيلو 2 – شارع 15 –شارع المجمع – الموقف الجديد – شارع العمدة فرج - منطقة الكيلو 1 - شارع علم الروم – عمارات الأندلسية - عزبة العسكر – العزبة الغربية – الشارع الجديد – موقف برانى – منطقة سوق ليبيا "

كما ضمت المناطق " منطقة الشيخ عطيوه – منطقة الكيلو 1 – منطقة حديقة النصر – شارع جمال عبد الناصر – منطقة حسن علام – شارع الريفية- طريق مطروح الدولى – منطقة الكيلو 4 – منطقة الكيلو 7 – ادارة المرور ك7 – ميدان الكيلو 7 – شارع المدرسة التجارى - مطار مطروح المدني).

وأكد بيان الشركة، أنه لن تتوقف عمليات شفط المياه، الا بعد التأكد التام من خلو جميع شوارع المدينة، من تراكمات مياه الامطار، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على عدم تعطل حركة السير والمرور بمطروح.