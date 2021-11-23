اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
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طقس دمياط الآن.. معتدل وأجواء مشمسة على مختلف المدن.. لايف وصور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:56 م
طقس دمياط الآن.. معتدل وأجواء مشمسة على مختلف المدن.. لايف وصور حالة الطقس في دمياط
دمياط: معتز الشربيني

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن..  معتدل وأجواء مشمسة على مختلف المدن، حيث شهدت مدن المحافظة حالة من الاستقرار في الطقس منذ مساء أمس الإثنين، بعد انتهاء موجة الطقس السيء يوم الأحد الماضي.

وعادت درجات الحرارة إلى معدلات الطبيعية سجلت درجة الحرارة اليوم 24 درجة، وظهرت الشمس ساطعة على مدار اليوم، والسماء صافية وانتظمت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، بعد استقرار الأجواء، كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، وتحركت اليوم ناقلة غاز ترفع علم اليونان قامت بتحميل شحنة 69 ألف طن غاز مسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7834 طنا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1245 طنا، وانتظمت المدارس بعد استئناف العمل بها منذ أمس الإثنين بعد توقف يومي السبت والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

طقس دمياط (1)
طقس دمياط (1)

 

طقس دمياط (2)
طقس دمياط (2)

 

طقس دمياط (3)
طقس دمياط (3)

 

 

 


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