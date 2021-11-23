محافظ دمياط والسفير الفيتنامى يفتتحان معرضا للصور بمكتبة مصر العامة

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، تران ثانه كونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، واستهلا اللقاء بافتتاح وتفقد معرض للصور التى تعكس أبرز المعالم السياحية الفيتنامية، والذى تم تنظيمه ببهو مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، اعقبه تسليم هدية تذكارية من السفير الفيتنامى إلى محافظ دمياط، وأيضاً اهداء مجموعة من الكتب التى تُعبر عن الثقافة الفيتنامية إلى مكتبة مصر العامة.

وتفقدت المحافظ والسفير كونج أروقة المكتبة وقاعات الأنشطة والاطلاع للتعرف على ما تضمه هذه المنارة من نخبة مختارة من الكتب والموسوعات الثقافية والتعليمية وأيضاً ما تقدمه من أنشطة ترفيهية وتعليمية لتنمية وصقل المهارات لدى أبناء محافظة دمياط ونشر المفاهيم والقيم الايجابية.

فيما رحبت المحافظ بالسفير الفيتنامى ومرافقيه، كما وجهت التحية إلى جمهورية الفيتنام، وأكدت تطلعها إلى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والصناعية.

ووجه السفير الفيتنامى التحية إلى محافظ دمياط، كما أعرب عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط والتى تُعد الزيارة الثانية و أيضاً تفقده لمكتبة مصر العامة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين بالمجالات الثقافية من خلال تبادل بعثات طلابية للتعرف عن قرب على اللغتين العربية والفيتنامية و التراث الخاص بالبلدين، وأعرب أيضاً عن سعادته البالغة بزيارة مدينة دمياط للأثاث مشيدًا بما شاهده بها من إمكانيات ضخمة تعكس أهمية هذا الكيان الصناعى الذى يُعد الأكبر والاضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وفى ختام الزيارة عقدت المحافظ لقاءًا مع السفير الفيتنامى تضمن بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات صناعة الأثاث لاستيراد المواد الخام و الأخشاب وإكسسوار الأثاث من فيتنام، الى جانب تقديم الخبرات اللازمة بمجال صناعة وتعليب الأسماك وذلك مع تمتع دمياط بوجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها وإطلالها على نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، والذى يجعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية بجمهورية مصر العربية ، وفى هذا السياق، دعت الدكتورة منال عوض السفير تران كونج إلى زيارة مدينة عزبة البرج للتعرف عن قرب على ورش تصنيع السفن وأنشطة الصيد بها، كما أكدت مجددًا تقديرها لزيارته للمحافظة، و تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون.