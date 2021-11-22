محافظ أسوان: نتابع مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع لتلافى عقبات التنفيذ

كتب - عبد الله صلاح - على عبد الرحمن

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يقوم بجولات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لضمان حل أى مشكلات او عقبات تواجه التنفيذ.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات على هامش جولة وزير التنمية المحلية، أن المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعى ورصف الطرق وإنشاء الكبارى والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، زار اليوم، محافظة أسوان، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وتضمنت جولة ميدانية على المشروعات الجارى تنفيذها فى مركز إدفو فى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتتضمن المحافظة 3 مراكز هى نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو والتى تشمل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 ونجع وعزبة وإجمالى المشروعات المنفذة بأسوان حوالى 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و69 مليون جنيه.

وتفقد اللواء محمود شعراوى واللواء أشرف عطية بعض الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات الجارى انشاءها فى عدد من القرى التابعة لمركز إدفو .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من القائمين عَلِى تنفيذ هذه المشروعات حول معدلات تنفيذ المشروعات، حيث وصلت نسب التنفيذ فيما يخص الأعمال الإنشائية فى بعضها إلى حوالى 100 % وهناك البعض الآخر 70% وباقى المشروعات بنسب متفاوتة.

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج التنفيذية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين بالقرى المستهدفة بمشروعات حياة كريمة والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وخاصة فى قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية، كما طالب وزير التنمية المحلية بالعمل عَلِى حل أى عقبات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لحل أى مشكلة.