ضبط 13 طن مقطعات لحوم وسردين مجهولة المصدر ومعاد تدويرها بالعبور

القليوبية: إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كرتونة سمك سردين، بإجمالي وزن 3 أطنان من السردين مجهول المصدر وبدون بيانات، وبه سائل انفصالي وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك ضبط 5 أطنان من مقطعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بصالة للمجمدات بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، لقيام مالكها بإعادة تدوير مرتجعات الأسواق غير الصالحة للاستهلاك.

كما جرى ضبط 5 أطنان مقطعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمصنع للحوم بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، وتحررت محاضر بالوقائع وجرى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.