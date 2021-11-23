أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. وانخفاض الطماطم لـ 3جنيهات

‎كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎-البسلة 10 جنيهات.

‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة 9 جنيهات.

‎- بلح بارحى 34 جنيها.

‎- البسلة 10جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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