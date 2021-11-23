أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. وانخفاض الطماطم لـ 3جنيهات

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
-البسلة 10 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 10جنيهات.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة