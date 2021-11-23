اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:06 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. وانخفاض الطماطم لـ 3جنيهات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. وانخفاض الطماطم لـ 3جنيهات أسعار الخضراوات والفاكهة - صورة أرشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎-البسلة 10 جنيهات.
‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 9 جنيهات.
‎- بلح بارحى 34 جنيها.
‎- البسلة 10جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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