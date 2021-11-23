ضبط عاطلين بحوزتهما 41 لفافة هيروين و20 قطعة حشيش بالخانكة والخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، بنطاق قسمى شرطة الخصوص والخانكة، وجرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة من الحشيش والهيروين، وتحررت محاضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية لقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق قسمى شرطة الخصوص والخانكة.

على الفور تم تشكيل حملة أمنية أشرف عليها اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بعد استصدار إذن النيابة تمكنت من ضبط "رمضان ا ز"، 35 سنة، عاطل، مقيم شارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة الخصوص، خال تواجده بمنطقة نفق عثمان، وبحوزته 20 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي450 جنيها، وهاتف محمول.

كما تم ضبط "عبده س ح"، 34 سنة، عاطل، مقيم شارع الجمهورية دائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته 41 لفافة لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض سكين، ومبلغ مالى 120 جنيها، وتحررت محاضر بالوقائع، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.