اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما لفافات هيروين قبل ترويجها في الخانكة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:25 م
أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما لفافات هيروين قبل ترويجها في الخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وجرى استئذان النيابة، وتشكلت حملة مكبرة، وتمكنت من ضبط "عبد السميع س ع"، عاطل، 34 سنة، مقيم عرب العيايدة دائرة المركز، و"محمد م م"، 23 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، وذلك حال تواجدهما بشارع سرياقوس دائرة المركز، وبحوزتهما "81 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، كتلة حجرية أسطوانية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى 740 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة التهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الخانكة

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

مديرية امن القليوبية

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