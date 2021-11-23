اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى على طفل فى محافظة البحيرة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:46 ص
ضبط المتهم بالتعدى على طفل فى محافظة البحيرة حملات امنيه
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التوصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى بالضرب على طفل بالبحيرة.. وضبط مرتكب الواقعة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى بالضرب على أحد الأطفال.
 
بالفحص تبين أن الطفل المعتدى عليه (سن 14 - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة).. وبإستدعائه ووالدته وسؤالهما قررا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).. بالإعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر سابقة حدوث مُشادة كلامية بين الطفل المشار إليه ونجل المذكور وقيام كلاً منهما بالتعدى على الآخر بالضرب ، بتوقيع الكشف الطبى على الطفل المعتدى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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