صور للأميرة اليابانية ماكو تتجول لشراء مستلزمات منزلية فى نيويورك

ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات، الأميرة اليابانية ماكو، وهى تتذوق طعم حياة العامة لأول مرة فى مدينة نيويورك حيث تعيش الآن مع زوجها، كي كومورو، بعد أن تخلت بشكل مثير عن لقبها الملكي الشهر الماضي.

وشوهدت الابنة الكبرى لولي العهد الأمير فوميهيتو وابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ مغادرتها اليابان بعد تخليها عن لقبها الملكى وزواجها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتُظهر صور الحصرية الأميرة اليابانية السابقة ماكو في متجر المفروشات المنزلية حيث أمضت حوالى ساعة ونصف في التسوق لشراء مناشف الحمام، وشماعات المعاطف، وسلال المنظم، وبعض المناشف الورقية، وعناصر أخرى.



الأميرة اليابانية ماكو



الأميرة ماكو تتسوق



الأميرة ماكو وزوجها



الأميرة ماكو



صور الأميرة ماكو



ماكو

وكانت ماكو بمفردها أثناء التنزه ودفعت عربة التسوق الخاصة بها فى أرجاء المتجر ولم يكن لديها أى تفاصيل أمنية تحميها، كانت ترتدى معطفاً أخضر طويلاً، وقميصاً أسود، وجينزاً أزرق.

ومن جهة أخرى فشل زوج الأميرة اليابانية ماكو، كومورى كى، فى امتحان نقابة المحامين فى ولاية نيويورك الأمريكية، وتم الإعلان عن النتائج بعد أيام قليلة من زواجهما، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتزوجت الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لولى العهد الأمير فوميهيتو وابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو، من زميلها السابق فى الجامعة، كى كومورو، بعد خطوبة دامت 8 سنوات لتخرج بذلك من العائلة الإمبراطورية.

يخطط الزوجان للانتقال إلى شقة معًا فى طوكيو قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة والعيش فى مدينة نيويورك حيث يعمل كومورو كمحامى فى شركة المحاماة مقرها نيوجيرسى.

خضع كومورو للامتحان فى وقت سابق، وتم نشر نتائج الامتحان على الموقع الإلكترونى لمجلس ولاية نيويورك لفاحصى القانون يوم الجمعة، لم يكن اسمه بين المرشحين الناجحين، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.