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صورة تذكارية للرئيس السيسى مع رؤساء الوفود المشاركة بقمة "الكوميسا"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:44 ص
صورة تذكارية للرئيس السيسى مع رؤساء الوفود المشاركة بقمة "الكوميسا" الرئيس السيسى مع رؤساء وفود الكوميسا
كتب سمير حسنى

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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركين فى القمة 21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا".

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

الكوميسا

قمة الكوميسا

السوق المشتركة الافريقية

العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي

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