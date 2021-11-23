اليوم السابع
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الرئيس السيسى يرأس اليوم قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:36 ص
الرئيس السيسى يرأس اليوم قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

السيسي

الكوميسا

افريقيا

عاجل

دول الكوميسا

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