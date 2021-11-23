اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
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شركة روسية تنجح بإنتاج قطع معقدة للمدرعات بتقنية ثلاثية الأبعاد

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:13 م
شركة روسية تنجح بإنتاج قطع معقدة للمدرعات بتقنية ثلاثية الأبعاد مدرعة روسية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت شركة الصناعات العسكرية الروسية للمدرعات أنها بدأت بعملية إنتاج الأجزاء والقطع الأكثر تعقيدا لمدرعة "بوميرانج" الحديثة، وذلك من خلال استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وحسب موقع سبوتنيك، جاء إعلان الشركة من خلال منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إنستجرام" وجاء فيه أن "الشركة وخلال فترة زمنية محدودة استطاعت عبر قسم الهندسة في الشركة تطوير الإنتاج عبر استخدام تقنيات حديثة (طابعة ثلاثية الأبعاد) لتصنيع الأجزاء والقطع المعقدة الخاصة بمدرعة "بوميراج" العسكرية.

وبحسب المدير العام للمجمع الصناعي العسكري، ألكسندر كراسوفيتسكي، فإن هذه التقنيات ستحد من التكاليف المالية لصناعة بعض القطع ومنها القوالب والقطع الصغيرة المعقدة.

يذكر أنه تم تجهيز "بوميرانج" بنظام تعليق مستقل، ومحرك ديزل بقوة 750 حصانا، قادر على التغلب على العقبات المختلفة والوصول إلى سرعات تزيد على 100 كم / ساعة، واحتياطي الطاقة 800 كم على الأقل.

 


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